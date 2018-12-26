Футбол
Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при Сульшере
Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при СульшереЧемпионатвчера в 11:50
За гостей голом отметился датский защитник Матиас Занка Йоргенсен. Таким образом, манкунианцы одержали вторую подряд победу в АПЛ после того, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер. «Хаддерсфилд» потерпел шестое кряду поражение.
Чемпионатвчера в 11:50
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Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» выиграть второй матч под руководством Сульшера
Советский спортвчера в 11:49
Уле Гуннар Сульшер: «Пока не привык к тому, что являюсь главным тренером „МЮ“»
Спорт-Экспрессвчера в 13:31
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»
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В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году
Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году.
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Австрийский журналист попал в список «врагов Украины»
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Армия и оружие
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СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
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Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 19:54
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Обновлено вчера в 18:33
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Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Трамп заявил о нежелании США быть мировым жандармом
США не хотят выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак 26 декабря.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
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Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 16:01
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено вчера в 15:32
Политика
New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено вчера в 12:03
Хоккей
Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга
Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Костромской области при пожаре погибли дети
Обновлено вчера в 22:16
Финансы
Фьючерсы на индексы США повышаются сегодня
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы в среду растут после существенного падения на прошлой неделе и самого плохого сочельника в истории Уолл-стрит, сообщает MarketWatch.
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
В России создается беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами
Умаханов отметил, что в случае получения заказа от Минобороны России или инозаказчиков, то работы по беспилотной артустановке ускорятся и весь цикл от разработки до начала серийного производства займёт около 2-3 лет.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау
Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости
Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.
Обновлено вчера в 10:44