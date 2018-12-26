Футбол
Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при Сульшере
Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при СульшереЧемпионатвчера в 11:50
За гостей голом отметился датский защитник Матиас Занка Йоргенсен. Таким образом, манкунианцы одержали вторую подряд победу в АПЛ после того, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер. «Хаддерсфилд» потерпел шестое кряду поражение.
Чемпионатвчера в 11:50
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Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» выиграть второй матч под руководством Сульшера
Советский спортвчера в 11:49
Уле Гуннар Сульшер: «Пока не привык к тому, что являюсь главным тренером „МЮ“»
Спорт-Экспрессвчера в 13:31
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Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Происшествия
Марат Башаров избил новую супругу
Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе
Обновлено в 03:35
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян за три месяца
Минтруд ожидает, что свыше 230 тыс. граждан РФ могут потерять работу до 12 марта 2019 года, пишет в четверг газета "Известия", ссылаясь на аналитическую записку министерства.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Москве задержали убийцу таксиста
В Москве совершено убийство таксиста. Инцидент произошёл в районе Якиманка на улице Крымский Вал в ночь с 26 на 27 декабря.
Обновлено в 01:43
Общество
МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.
Обновлено в 03:09
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Культура
Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»
Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.
Обновлено в 04:11
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Афинах возле церкви произошел взрыв
В Афинах возле церкви Святого Дионисия прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал полицейский.
Обновлено в 02:34
Общество
В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России
Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.
Обновлено в 03:54
Политика
Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобряемых россиянами институтов
Рейтинги государственных институтов, особенно президента и армии, выросли в 2014–2015 годах, но вскоре законодательная и исполнительная власти начали сдавать позиции, особенно правительство и премьер, напоминает социолог Левада-центра Денис Волков.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак
Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество
Впервые в истории человек пересек Антарктиду пешком в одиночку
Впервые в истории человек пересек Антарктиду на ногах, без посторонней помощи.
Обновлено в 04:05
Происшествия
МЧС назвало предварительную причину пожара на шахте в Соликамске
По предварительной версии, пожар на шахте в Соликамске, в котором погибли девять человек, произошел из-за возгорания стройматериалов при строительных работах.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»
Министерство обороны России провело в Камчатском крае зачетные летные испытания, в ходе которых была успешно запущена ракета комплекса «Авангард».
Обновлено вчера в 08:23
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Путин доволен, что у России первой в мире появился новый вид оружия
Российский лидер напомнил, что еще в своем послании Федеральному собранию говорил о новых видах российского оружия, в том числе и о гиперзвуковом оружии.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20.
Обновлено в 01:09
Политика
Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин»
Футболист будет выступать под номером 8. Ранее "СЭ" сообщал, полузащитник перейдет в "Рубин" Пантелеев выступает на позициях центрального и атакующего полузащитника.
Обновлено в 03:13
Общество
Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом
Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:33