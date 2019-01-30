Футбол

Дубль Пентека помог «Милану» выбить «Наполи» из Кубка ИталииСоветский спорт 16:43

Милан — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Кубок Италии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Кшиштоф Пентек
10′
Кшиштоф Пентек
27′
29′
Кевин Малькюи
35′
Аркадиуш Милик
40′
Калиду Кулибали
46′
Аллан
Адам Уна
58′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Фабио Борини
Хакан Чалханоглу
60′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
78′
Лукас Пакета
Рикардо Родригес
85′
85′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
В матче 1/4 финала Кубка Италии Милан на поле стадиона Сан-Сиро обыграл Наполи со счетом 2:0. У победителей оба мяча забил новичок команды Кшиштоф Пентек, поляк отличился на 10-й и 27-й минутах встречи.
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