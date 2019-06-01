Футбол
Дубль Патрика Шика принес Чехии первую волевую победуREGNUM 00:02
В дебюте матча 29-летний нападающий Исмаил Иса Мустафа открыл счет после передачи Ивелина Попова — 0:1. Через 16 минут Патрик Шик вернул чехов в игру — 1:1. На 50-й минуте Шик оформил дубль и впервые вывел хозяев вперед — 2:1.
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Sportbox.RUвчера в 16:46
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