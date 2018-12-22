Футбол

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» взять верх над «Бернли»
Советский спорт
09:23

Арсенал — Бернли
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Пьер-Эмерик Обамеянг
14′
36′
Эшли Барнс
Начо Монреаль
Штефан Лихтштайнер
37′
Сократис Папастатопулос
41′
46′
Крис Вуд
Пьер-Эмерик Обамеянг
48′
Маттео Гендузи
59′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
59′
60′
Бен Ми
60′
Джек Корк
63′
Эшли Барнс
77′
Эшли Барнс
Сэм Воукс
77′
Крис Вуд
Матей Выдра
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
78′
83′
Фил Бардсли
Мэттью Лоутон
Алекс Ивоби
90′+1′
90′+3′
Эшли Вествуд
У гостей отличился Эшли Барнс (63). После этой игры Арсенал, набрав 37 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Бернли, имея в активе 12 баллов, занимает 18-е место.
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