Футбол
Дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020RT на русском вчера в 17:39
|31′
Альваро Мората
|57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
|65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
|65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
|70′
Хуан Корбалан
|72′
|73′
Альваро Мората
|79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
|85′
Мальта
Расстановка 5‑4‑1
1
Бонелло
11
Мускат
22
Мускат
3
Микаллеф
4
Борг
19
Церафа
9
Мифсуд
8
Фенек
6
Джуллаумьер
15
Корбалан
10
Нвоко
13
Аррисабалага
20
Роберто
15
Рамос
12
Эрмосо
3
Гайя
11
Каналес
16
Эрнандес
22
Навас
10
Асенсио
9
Родриго
19
Муниаин
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Испании по футболу обыграла Мальту в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Игра, прошедшая на Мальте, завершилась победой гостей со счётом 2:0. Дубль в составе испанцев оформил Альваро Мората.
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Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией
Бомбардир.рувчера в 17:46
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
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