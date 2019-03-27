Дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020RT на русском вчера в 17:39

Сборная Испании по футболу обыграла Мальту в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Игра, прошедшая на Мальте, завершилась победой гостей со счётом 2:0. Дубль в составе испанцев оформил Альваро Мората.

Дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020

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