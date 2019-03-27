Футбол

Дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020RT на русском 17:39

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Сборная Испании по футболу обыграла Мальту в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Игра, прошедшая на Мальте, завершилась победой гостей со счётом 2:0. Дубль в составе испанцев оформил Альваро Мората.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой

Спорт-Экспресс17:35

Сборная Испании обыграла Мальту, Мората оформил дубль

Матч ТВ17:40

Дубль Мораты принес победу Испании над Мальтой в квалификации Евро-2020

Советский спорт17:38

Дубль Мораты помог Испании одолеть Мальту

Газета.Ru18:12

Испания в матче с Мальтой владела мячом 83,5% времени

Sport24.ru17:59

Дубль Мораты принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой

Чемпионат17:35

Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией

Бомбардир.ру17:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Происшествия

Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём

Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Политика

Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25
Политика

Порошенко назвал Путина главным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Здоровье

Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei представила мобильные устройства P30 и P30 Pro.
Обновлено в 17:31
Экономика

Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
Обновлено в 05:23
Авто

Ford Focus и Ford Fiesta получат гибридные моторы

Компания Ford оснастит модели Focus и Fiesta гибридными моторами, сообщает американский автопроизводитель.
Обновлено в 10:09
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Футбол

Павел Погребняк отделался легким испугом

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено в 09:08
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в "Евровидении" после того, как ее раскритиковали за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России.
Обновлено в 12:01
Хоккей

«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз» (идёт 3-й период, счёт 3:1). На 45-й минуте отличился российский нападающий хозяев Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну

Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено в 19:25
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено в 03:03
Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обновлено в 14:35
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Обновлено в 11:15
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Sun высмеял Волочкову за фотошоп

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа.
Обновлено в 21:10
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019

Юношеская национальная команда России до 17 лет потерпела поражение от сборной Португалии в поединке третьего тура квалификации чемпионата Европы, но вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 17:00
Общество

Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное

Обновлено в 11:14
Политика

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Обновлено в 06:57
Наука

Россия и Китай вместе изучат Арктику, Антарктику и Мировой океан

Обновлено 24 марта в 12:22
Экономика

ЦБ выдаст банковскую лицензию впервые с 2015 года

21 марта банк был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц. В апреле 2015 года лицензию получил московский ЦМР Банк.
Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное