Футбол

Дубль Мораты принес Испании победу над МальтойСпорт-Экспресс вчера в 17:35

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Сборная Испании на выезде обыграла Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0). Дубль оформил нападающий "Атлетико" Альваро Мората.
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