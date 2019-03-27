Футбол

Дубль Мораты принес Испании победу над МальтойСпорт-Экспресс вчера в 17:35

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Сборная Испании на выезде обыграла Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0). Дубль оформил нападающий "Атлетико" Альваро Мората.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Мораты помог Испании одолеть Мальту

Газета.Ruвчера в 18:12

Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией

Бомбардир.рувчера в 17:46

Дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020

RT на русскомвчера в 17:39

Дубль Мораты принес победу Испании над Мальтой в квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:38

Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Дубль Мораты принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой

Чемпионатвчера в 17:35

Испания в матче с Мальтой владела мячом 83,5% времени

Sport24.ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о плане Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 05:50
Наука

Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе

Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

Наев рассказал, в чем украинская армия превосходит армия стран НАТО

Украинская армия не отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту их превосходит.
Обновлено в 06:47
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Технологии

В Эстонии может появиться робот-судья для решения мелких споров

В Эстонии может появиться «судья», работающий на искусственном интеллекте.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Политика

Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину

Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Авто

Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35

Представленный «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35 оснастили двухлитровым двигателем, который выдает 306 лошадиных сил мощности и работает с полноприводной системой.
Обновлено в 09:48
Хоккей

Овечкин вошел в десятку лучших снайперов NHL за всю ее историю

Обновлено в 03:05
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Политика

СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

Обновлено в 09:43
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Авто

Mitsubishi показала экстремальный вариант пикапа L200

Mitsubishi представила экстремальную версию пикапа L200, технические характеристики которого в компании раскрывать не стали.
Обновлено вчера в 07:03
Политика

Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам

Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Политика

В Крыму задержаны 20 участников запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:15
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о результатах обследования Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Обновлено в 08:43
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено в 09:58
Общество

Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100

Обновлено в 08:33
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Технологии

Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Новый президент Казахстана прилетит в Россию 3 апреля

Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное