Футбол

Дубль Мораты принес Испании победу над МальтойСпорт-Экспресс 17:35

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Сборная Испании на выезде обыграла Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0). Дубль оформил нападающий "Атлетико" Альваро Мората.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Мораты помог Испании одолеть Мальту

Газета.Ru18:12

Дубль Мораты принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой

Чемпионат17:35

Дубль Мораты принес победу Испании над Мальтой в квалификации Евро-2020

Советский спорт17:38

Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой

Спорт-Экспресс17:35

Испания в матче с Мальтой владела мячом 83,5% времени

Sport24.ru17:59

Сборная Испании обыграла Мальту, Мората оформил дубль

Матч ТВ17:40

Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией

Бомбардир.ру17:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова

Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
Обновлено в 17:37
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол

Обновлено в 21:48
Политика

Путину заранее доложили о деле Абызова

Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия

СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено в 21:00
Политика

МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Отстраненного сенатора Арашукова проверят на вменяемость

Обвиняемого в убийствах отстраненного сенатора Рауфа Арашукова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:49
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено в 22:28
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено в 23:16
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Экономика

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00
Экономика

Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России

Американский автоконцерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
Обновлено в 22:27
Общество

У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы

Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 21:51
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено в 17:01
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

Батарея комплексов «Панцирь-С» прикрыла берега Камчатки

На Камчатке прошло тактическое учение одной из батарей зенитного ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".
Обновлено в 22:07
Наука

Новое устройство виртуальной реальности позволит взглянуть на мир глазами небольшого примата из Юго-Восточной Азии

Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Самолет-разведчик США провел полет у границ Крыма

18 февраля стратегический разведывательный самолет США RC-135V провел многочасовую разведку над морскими границами РФ в районе Крыма 11 февраля российские военные уничтожили иностранный беспилотник, следивший за учениями в Крыму.
Обновлено в 15:56
Политика

В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
Обновлено в 23:11
Космос

«Роскосмос» назначил дату первого в 2019 году пуска с Восточного

Обновлено в 19:21
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Здоровье

Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни

Обновлено в 19:28
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 15:30
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено в 22:30
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное