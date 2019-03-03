Футбол

Дубль Мораты помог футболистам «Атлетико» победить «Реал Сосьедад»РИА Новости 14:33

Реал Сосьедад — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Хосеба Сальдуа
3′
Вильян Жозе
Хон Баутиста
26′
30′
Альваро Мората
33′
Альваро Мората
41′
Коке
46′
Филипе Луис
Сантьяго Арьяс
58′
Тома Лемар
Томас Парти
59′
Родриго Эрнандес
62′
Коке
63′
Диего Годин
Давид Сурутуса
Хуанми Хименес
68′
71′
Альваро Мората
Анхель Корреа
Игор Субельдия
Рубен Пардо
75′
Футболисты "Атлетико" победили "Реал Сосьедад" в выездном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Альваро Мората (30-я, 33-я минуты).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мората оформил дубль за три минуты. У него 3 гола в 2 последних матчах за «Атлетико»

Sports.ru14:10

Дубль Мораты принес победу «Атлетико» в матче с «Реал Сосьедадом»

Советский спорт14:21

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» благодаря дублю Мораты

Спорт-Экспресс14:21

Дубль Мораты принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Чемпионат14:22

Дубль Мораты помог «Атлетико» обыграть «Реал Сосьедад»

Матч ТВ14:21

Примера. «Барселона» выиграла Эль-Класико, «Атлетико» одолел «Реал Сосьедад»

LiveSport.ru01 марта в 18:03

Реал Сосьедад - Атлетико М ~ прогноз на матч испанской Примеры: хозяева не сохранят ворота сухими

Sport-place01 марта в 13:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Задержанного в Крыму архиепископа новой украинской церкви отпустили

Полиция в Симферополе отпустила задержанного архиепископа неканонической Православной церкви Украины Климента.
Обновлено в 14:49
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено в 14:20
Общество

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в начале недели

Автомобилистов Москвы призвали пользоваться общественным транспортом в начале следующей недели из-за метели и гололедицы.
Обновлено в 14:00
Спорт

Легкоатлетка Сидорова выиграла золото чемпионата Европы в помещении

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая выступает в нейтральном статусе, выиграла золото в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Политика

В Эстонии завершилось голосование на выборах в парламент

Голосование на парламентских выборах в воскресенье завершилось в Эстонии, по предварительным данным, явка избирателей составила 63,1%, сообщила Республиканская избирательная комиссия.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Умер раненый в перестрелке под Астраханью полицейский

Сотрудник полиции, тяжело раненый в перестрелке в селе Бахтемир в Астраханской области, умер в больнице, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Обновлено в 14:57
Футбол

Спартак — Краснодар 1:1

Обновлено в 12:58
Хоккей

Буллит Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Голос» Дженис Фриман умерла в 33 года

Обновлено в 15:15
Общество

Божена Рынска пережила клиническую смерть

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Политика

Трамп привел доказательства своей невиновности в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания его экс-адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что президент не вступал в сговор с Россией.
Обновлено в 11:50
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Культура

Сергей Шнуров решил уйти из Instagram

Обновлено в 15:27
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Политика

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо возвращается на родину

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Политика

Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал

Обновлено в 10:46
Политика

Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери

Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Происшествия

На МКАД столкнулись около 40 автомобилей

На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Лондонская полиция арестовала мужчину, который бросил яйцо в Корбина

Сотрудники полиции Лондона задержали мужчину, который бросил яйцо в лидера Лейбористской партии Джереми Корбина Как сообщает BCC со ссылкой на полицию города, 41-летний мужчина был оперативно задержан, а в последствии арестован по подозрению в нападении.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Авто

В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

Обновлено 01 марта в 14:45
Происшествия

В Челябинской области автобус с 47 детьми занесло в кювет

Обновлено в 12:14
Политика

В Германии припугнули Россию китайскими ракетами

Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские – для Европы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью Focus, аргументируя необходимость включения Пекина в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество

«Женское такси» появится в Чечне

Такси с водителями-женщинами, которое будет обслуживать только женщин, появится в Чечне.
Обновлено в 15:29
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
ещё по теме
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное