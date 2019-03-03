Футбол

Дубль Мораты помог «Атлетико» обыграть «Реал Сосьедад»Sportbox.RU вчера в 14:21

Реал Сосьедад — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
Хосеба Сальдуа
3′
Вильян Жозе
Хон Баутиста
26′
30′
Альваро Мората
33′
Альваро Мората
41′
Коке
46′
Филипе Луис
Сантьяго Арьяс
58′
Тома Лемар
Томас Парти
59′
Родриго Эрнандес
62′
Коке
63′
Диего Годин
Давид Сурутуса
Хуанми Хименес
68′
71′
Альваро Мората
Анхель Корреа
Игор Субельдия
Рубен Пардо
75′
«Атлетико» в гостях переиграл «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе победителей отметился Альваро Мората. На 62-й минуте с поля у гостей был удален Коке.
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