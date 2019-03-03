Футбол
Голевой дуплет Мораты позволил «Атлетико» переиграть «Реал Сосьедад»Евро-футбол.ру 14:27
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Хосеба Сальдуа
|3′
Вильян Жозе
Хон Баутиста
|26′
|30′
Альваро Мората
|33′
Альваро Мората
|41′
Коке
|46′
Филипе Луис
Сантьяго Арьяс
|58′
Тома Лемар
Томас Парти
|59′
Родриго Эрнандес
|62′
Коке
|63′
Диего Годин
Давид Сурутуса
Хуанми Хименес
|68′
|71′
Альваро Мората
Анхель Корреа
Игор Субельдия
Рубен Пардо
|75′
|62%
|Владение мячом
|38%
|88%
|Процент точных передач
|77%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
1
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
22
Навас
19
Эрнандес
10
Ойарсабаль
14
Пардо
8
Мерино
7
Хуанми
24
Рамирес
21
Баутиста
13
Облак
20
Хуанфран
24
Хименес
2
Годин
4
Арьяс
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский "Атлетико" добыл непростую победу в матче 26-го тура Ла Лиги. Гостив в Сан-Себастьяне у "Реала" "матрасники" создали не так много моментов, но уверенно победили. Альваро Мората оформил дубль за три минуты первого тайма, и такой перевес команда Диего Симеоне не могла упустить.
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