Футбол
Дубль Мораты помог «Атлетико» обыграть «Реал Сосьедад»Матч ТВ вчера в 14:21
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
Хосеба Сальдуа
|3′
Вильян Жозе
Хон Баутиста
|26′
|30′
Альваро Мората
|33′
Альваро Мората
|41′
Коке
|46′
Филипе Луис
Сантьяго Арьяс
|58′
Тома Лемар
Томас Парти
|59′
Родриго Эрнандес
|62′
Коке
|63′
Диего Годин
Давид Сурутуса
Хуанми Хименес
|68′
|71′
Альваро Мората
Анхель Корреа
Игор Субельдия
Рубен Пардо
|75′
|62%
|Владение мячом
|38%
|88%
|Процент точных передач
|77%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
1
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
22
Навас
19
Эрнандес
10
Ойарсабаль
14
Пардо
8
Мерино
7
Хуанми
24
Рамирес
21
Баутиста
13
Облак
20
Хуанфран
24
Хименес
2
Годин
4
Арьяс
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» в гостях переиграл «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе победителей отметился Альваро Мората. На 62-й минуте с поля у гостей был удален Коке.
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