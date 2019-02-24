Футбол
Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Парму»Чемпионат 13:56
«Наполи» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Пармой» одержал убедительную победу. Встреча, проходившая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. На 18-й минуте матча счёт открыл Пётр Зелиньски.
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Обновлено вчера в 15:15
Экономика
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Ракетный эсминец ВМС США с «Томагавками» приблизится к берегам Украины
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