Футбол
У гостей отличились Федерико Сантандер (37) и Данило Ларанжера (80). После этой победы Наполи, набрав 44 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. Болонья, имея в активе 13 баллов, занимает 18-е место.
Советский спорт13:57
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Политика
Путин поделился планами на новогодние праздники
Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава государства, по его словам, проведет праздники в Москве.
Обновлено в 13:39
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Неизвестный на автомобиле попытался прорваться в аэропорт Ганновера
В немецком Ганновере неизвестный попытался прорваться на территорию аэропорта на автомобиле, передает ТАСС сообщение федеральной полиции.
Обновлено в 12:07
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
Обновлено в 14:26
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Обновлено в 13:26
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Обновлено в 12:57
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Протестующие подожгли дверь Банка Франции в Руане
Участники акций протеста подожгли дверь Банка Франции в городе Руан, сообщает Europe 1 со ссылкой на заявление местной префектуры.
Обновлено в 13:33
Происшествия
После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
Обновлено в 04:47
Политика
Переговоры Путина с Лукашенко длились 3,5 часа
Обновлено в 14:11
Общество
2019 год может стать самым теплым в истории
Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Роберто Фирмино оформил хет-трик
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе
Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.
Обновлено в 12:36
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Спорт
Белорукова стала четвертой в спринте на первом этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 10:12
Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В США российский беспилотник «Посейдон» назвали оружием «Судного дня»
"Машина Судного дня" - беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон" - может уничтожить США, и это очень беспокоит западные страны, признался бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.
Обновлено в 13:57
Политика
Молдавия выдворила в Россию террориста из Сирии
29 декабря 2018 года террорист был выдворен из Москвы и экстрадирован в Россию.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43