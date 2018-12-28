Футбол

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»
Советский спорт
13:57

У гостей отличились Федерико Сантандер (37) и Данило Ларанжера (80). После этой победы Наполи, набрав 44 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. Болонья, имея в активе 13 баллов, занимает 18-е место.
Советский спорт13:57

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«Наполи» вырвал победу у «Болоньи»

Спорт-Экспресс14:22

Дубль Милика помог «Наполи» обыграть «Болонью»

Матч ТВ14:19

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»

Советский спорт13:57

«Наполи» с трудом вырвал победу в матче с «Болоньей»

Евро-футбол.ру14:16

Гол Мертенса на 88-й минуте принёс «Наполи» победу в матче с «Болоньей»

Чемпионат13:57

«Наполи» — «Болонья» — 3:2. Видеообзор матча 19-го тура Серии А

Sport24.ru16:54

«Наполи» - «Болонья»: смогут ли гости дать бой фавориту?

Все про Спорт рувчера в 15:02
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Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Футбол

Гол Игуаина принес «Милану» победу над СПАЛ

"Милан" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ - 2:1. Победу команде принес нападающий Гонсало Игуаин.
Обновлено в 16:25
Футбол

Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»

Обновлено в 15:19
Футбол

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1). Теперь на счету португальца 49 мячей в 2018 году.
Обновлено в 09:11
Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено в 15:39
Футбол

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:3).
Обновлено в 14:25
Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Пике стал совладельцем футбольного клуба «Андорра»

Компания Пике Kosmos вошла в группу инвесторов, с которыми была заключена сделка о продаже клуба из города Андорра-ла-Велья.
Обновлено в 12:44
Футбол

Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол

Раньери: хотел убить Камара, когда он не забил пенальти

Форвард Александр Митрович хотел исполнить пенальти, но Камара не отдал мяч сербу.
Обновлено в 16:23
Футбол

Гончаренко: «Больше всех „люлей“ в 2018 году получал Набабкин»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.
Обновлено в 11:28
Футбол

Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
Футбол

Гвардиола: «Я не сомневаюсь в своих игроках. Они для меня герои»

Обновлено в 11:01
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Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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