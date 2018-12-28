У гостей отличились Федерико Сантандер (37) и Данило Ларанжера (80). После этой победы Наполи, набрав 44 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. Болонья, имея в активе 13 баллов, занимает 18-е место.

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Футбол Футбол Раньери: хотел убить Камара, когда он не забил пенальти Форвард Александр Митрович хотел исполнить пенальти, но Камара не отдал мяч сербу.

Футбол Футбол Гончаренко: «Больше всех „люлей“ в 2018 году получал Набабкин» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.