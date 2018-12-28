У гостей отличились Федерико Сантандер (37) и Данило Ларанжера (80). После этой победы Наполи, набрав 44 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. Болонья, имея в активе 13 баллов, занимает 18-е место.

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Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

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Спорт Спорт Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.

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