Футбол

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»
Советский спорт
13:57

У гостей отличились Федерико Сантандер (37) и Данило Ларанжера (80). После этой победы Наполи, набрав 44 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. Болонья, имея в активе 13 баллов, занимает 18-е место.
Советский спорт13:57

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Дубль Милика помог «Наполи» обыграть «Болонью»

Матч ТВ14:19

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»

Советский спорт13:57

«Наполи» — «Болонья» — 3:2. Видеообзор матча 19-го тура Серии А

Sport24.ru16:54

Гол Мертенса на 88-й минуте принёс «Наполи» победу в матче с «Болоньей»

Чемпионат13:57

«Наполи» с трудом вырвал победу в матче с «Болоньей»

Евро-футбол.ру14:16

«Наполи» вырвал победу у «Болоньи»

Спорт-Экспресс14:22

«Наполи» - «Болонья»: смогут ли гости дать бой фавориту?

Все про Спорт рувчера в 15:02
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Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Транспорт

МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Ростуризм получил уведомление о прекращении с 29 декабря туроператорской деятельности ООО "Атурис-тур", сообщило ведомство в субботу.
Обновлено в 15:49
Политика

Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало".
Обновлено в 18:33
Экономика

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено в 19:40
Спорт

Биатлонист Шипулин провел свою последнюю гонку

Обновлено в 14:59
Политика

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»

Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:32
Политика

Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Ганновере задержали прорвавшегося на территорию аэропорта водителя

Обновлено в 14:21
Политика

AP: кибератака на типографию нарушила выпуск крупнейших газет США

Работа типографии в Лос-Анджелесе была нарушена из-за компьютерного вируса, после чего был приостановлен выпуск нескольких американских изданий.
Обновлено в 19:48
Здоровье

В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы

Количество случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, еще 360 человек скончались в результате заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:47
Культура

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Происшествия

У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелся парик

Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" Доркас Касинде загорелся парик, об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.
Обновлено в 19:20
Экономика

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО

Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Космос

РИА Новости: Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» будет отложен

Старт российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с космодрома Байконур, запланированный на начало апреля следующего года, отложен на конец месяца, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:10
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Культура

Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии

Российский кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

В Огайо снова заметили странный треугольный НЛО

В американском штате Огайо в районе военной базы очевидец заметил и заснял на видео треугольный НЛО, сообщает Express.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Появилось видео удара молнии в F-18

В сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Политика

Вторые за неделю переговоры Путина и Лукашенко длились 3,5 часа

Вторая за неделю встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 3,5 часа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Париже в ходе манифестаций «желтых жилетов» задержаны 57 человек

Полиция в ходе очередных манифестаций "желтых жилетов" в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу.
Обновлено в 13:34
Общество

Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год

Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.
Обновлено в 10:11
Транспорт

РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Компания РЖД получила первый плацкарт с обновленным интерьером, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» («дочка» РЖД по перевозкам на дальнем следовании).
Обновлено в 05:00
Политика

МИД поблагодарил Би-би-си за фильм о даче российского посольства в США

МИД России поблагодарил британскую телерадиовещательную корпорацию BBC за фильм о даче российского посольства под Вашингтоном, пожурив за то, что канал не запросил позицию Москвы.
Обновлено в 18:21
Происшествия

В Нидерландах арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

Четыре человека были арестованы в Роттердаме в нидерландской провинции Южная Голландия в субботу утром по подозрению в подготовке теракта, сообщат портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 06:58
Наука

Ученые обнаружили причину обжорства

Обновлено в 11:37
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