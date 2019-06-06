Футбол

Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить НикарагуаРИА Новости 01:40

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Никарагуа в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Аргентине, завершилась со счетом 5:1. У хозяев поля по два мяча забили Лионель Месси (37-я, 38-я минуты) и Лаутаро Мартинес (63, 73), еще один гол на счету Роберто Перейры (81).
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