Футбол
Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить НикарагуаРИА Новости 01:40
Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Никарагуа в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Аргентине, завершилась со счетом 5:1. У хозяев поля по два мяча забили Лионель Месси (37-я, 38-я минуты) и Лаутаро Мартинес (63, 73), еще один гол на счету Роберто Перейры (81).
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Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года
LiveSport.ru06 июня в 21:35
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
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