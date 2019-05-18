Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью с «Эйбаром» в примереРИА Новости 12:23

Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Лионель Месси (на 31-й и 32-й минутах), у хозяев поля отличились Марк Кукурелья (20) и Пабло де Бласис (45).

Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью с «Эйбаром» в примере

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