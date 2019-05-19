Дубль Месси не принес «Барселоне» победу над «Эйбаром»REGNUM 13:23

За «Эйбар» голы забили Марк Кукурелья (20 мин.) и Пабло де Бласис (45 мин.). «Барселона» же ответила дублем Лионеля Месси — 31 и 32 мин. Итак, досрочно завоевавшая чемпионство «Барселона» завершила сезон с 87 очками, «Эйбар» — с 47 очками занял 12 место.

Дубль Месси не принес «Барселоне» победу над «Эйбаром»

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