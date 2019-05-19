Футбол

Дубль Месси не принес «Барселоне» победу над «Эйбаром»REGNUM 13:23

За «Эйбар» голы забили Марк Кукурелья (20 мин.) и Пабло де Бласис (45 мин.). «Барселона» же ответила дублем Лионеля Месси — 31 и 32 мин. Итак, досрочно завоевавшая чемпионство «Барселона» завершила сезон с 87 очками, «Эйбар» — с 47 очками занял 12 место.
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«Золотая бутса»: чтобы опередить Месси, Мбаппе нужно забить 5 мячей «Реймсу»

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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

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Месси в шестой раз выиграл спор бомбардиров в Примере

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Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона

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🏆Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

Sports.ru12:44
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Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

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Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

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Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

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Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Экономика

Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку

Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
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Музыка

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Музыка

Продюсер победителя Евровидения оправдался за старую песню

Обновлено в 14:10
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 11:24
Политика

Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи

Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.
Обновлено в 13:07
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

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Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки

Обновлено в 16:41
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Общество

Колхоз будущего. Специальный репортаж из села, где сумели построить социализм

Корреспонденты НГС провели день в селе под Каргатом, чтобы понять, за что его высоко оценило правительство и всемирная корпорация Danone, как удалось этого добиться и зачем строить социализм в отдалённом селе.
Обновлено в 12:59
Хоккей

Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»

Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
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«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата Италии

Обновлено в 17:04
Здоровье

На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?

Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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