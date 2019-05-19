Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром Примеры с рекордным отрывом в 15 головБомбардир.ру 03:20
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, отличившись 36 раз в 34 матчах. Аргентинец опередил ближайших преследователей Луиса Суареса и Карима Бензема на 15 забитых мячей.
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Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона
Sport24.ruвчера в 12:19
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