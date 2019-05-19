Месси стал лучшим бомбардиром Примеры с рекордным отрывом в 15 головБомбардир.ру 03:20

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, отличившись 36 раз в 34 матчах. Аргентинец опередил ближайших преследователей Луиса Суареса и Карима Бензема на 15 забитых мячей.

Месси стал лучшим бомбардиром Примеры с рекордным отрывом в 15 голов

Происшествия Американец 10 лет снимал детское порно в России Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.

Наука Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.

Здоровье Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.

Общество В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Экономика Отказ Белоруссии мы заместили экспортом электроэнергии в Литву и Финляндию Белоруссия перестала покупать нашу электроэнергию, но снижение в этом направлении мы практически полностью заместили увеличением поставок в Литву и Финляндию.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Политика Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Общество Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.

Политика Референдум по храму в Екатеринбурге займёт от 50 дней до полугода В Екатеринбурге референдум по судьбе сквера возле Театра драмы может занять от 50 дней до полугода.

Кино Как закончилась «Игра престолов» После восьми долгих сезонов и семидесяти трех серий один из самых обсуждаемых сериалов за всю историю телевидения, наконец, закончился.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кино Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.

Происшествия Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.

Происшествия На Ярославском шоссе затруднено движение из-за крупного ДТП Движение на Ярославском шоссе в районе подмосковного Пушкино затруднено из-за ДТП с участием семи автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД региона.

Финансы Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8% Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф.