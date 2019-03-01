Футбол

ПСЖ благодаря дублю Мбаппе одержал волевую победу над «Каном»Soccer.ru 12:52

ПСЖ обыграл «Кан» в матче 27-го тура чемпионата Франции. ПСЖ лидирует в турнирной таблице национального первенства, «Кан» - третий снизу.
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«ПСЖ» победил «Кан» благодаря дублю Мбаппе

Спорт-Экспресс12:58

«ПСЖ» одержал волевую победу в игре с «Каном» благодаря дублю Мбаппе

Чемпионат12:52

«ПСЖ» набрал 71 очко в 26 играх чемпионата Франции. Это рекорд лиги

Sports.ru13:15

«ПСЖ» дожал «Кан» благодаря дублю Мбаппе

Матч ТВ12:52

Дубль Мбаппе принёс «ПСЖ» волевую победу над «Каном»

Евро-футбол.ру12:52

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» волевую победу в матче с «Каном»

Советский спорт12:52

«Бордо» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 1 марта 2019 года

LiveSport.ru27 февраля в 23:45
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Армия и оружие

За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы

Обновлено в 15:04
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 8 школьников

Обновлено в 14:29
Хоккей

Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА

Обновлено в 14:03
Общество

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:36
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.
Обновлено в 12:49
Транспорт

Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть йогурт пальцами

Бортпроводники авиарейса Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» раздали пассажирам йогурты, но ложек не выдали.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области

Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 09:51
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Теннис

Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Обновлено в 12:32
Кино

Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Политика

В Ростове арестован экс-министр финансов ДНР по прозвищу «Ташкент»

Обновлено в 01:43
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Армия и оружие

Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко сообщил о выделении ЕС €50 млн на поддержку Приазовья

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз выделит Киеву €50 млн на обеспечение безопасности побережья Азовского моря.
Обновлено в 14:41
Футбол

Урал — Зенит 0:1

Обновлено в 05:22
Политика

В УПЦ заявили об участии украинских властей в захвате храмов

В Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.
Обновлено в 13:02
Культура

Скончался украинский писатель и сценарист Василий Портяк

В возрасте 67 лет умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк, сообщает на своем сайте Национальный союз кинематографистов Украины.
Обновлено в 13:05
Спорт

Голландским конькобежцам выписывали лекарства от несуществующей астмы

Трое конькобежцев из Нидерландов заявили, что им прописывали лекарства от астмы, которой не было, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Политика

Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»

Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В центре Краснодара произошел пожар на площади 100 кв. м

Пожар произошел в субботу вечером в здании на улице Буденного в центре Краснодара, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 14:23
Экономика

Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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