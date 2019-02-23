Футбол
Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ним» в матче Лиги 1RT на русском 13:41
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Нимом» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Победу ПСЖ принесли голы Кристофер Нкунку и Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Происшествия
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Врачи решили его госпитализировать. Госпожа Юркова-Данелия добавила, что режиссер был доставлен в одну из московских клиник с одышкой.
Обновлено в 19:30
Политика
Дюжев прокомментировал заявление Серебрякова о России
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал в интервью Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 22:02
Политика
Мадуро поблагодарил нью-йоркцев за поддержку Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил в субботу благодарность жителям Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы.
Обновлено в 20:12
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Политика
Глава Колумбии приказал вернуть грузовики с гумпомощью для Венесуэлы
Президент Колумбии Иван Дуке приказал вернуть грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Венесуэлу.
Обновлено в 18:20
Музыка
Певица Maruv представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019»
Певица Maruv представит Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Политика
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом
Обновлено в 04:15
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Общество
Либералы игнорируют марш памяти Немцова
Обновлено 21 февраля в 01:48
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество
Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля
Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.
Обновлено в 21:02
Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»
Проект "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Грузовой Boeing разбился на юге США
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе
18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено в 19:17
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено вчера в 07:38
Космос
Спутник «Ресурс-П» на замену отказавшему запустят в 2020 году
Обновлено в 20:15
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Альпах нашли тела двух иностранцев
Обновлено в 13:14
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Эксперты в США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Эксперты американского журнала The Popular Mechanics прокомментировали видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон", ранее опубликованное Минобороны России.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Окунувшего школьника в унитаз мужчину задержали в Приморье
Взрослые завели ребенка в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Меган Маркл призналась, что хочет девочку
Обновлено в 19:40
Авто
СМИ сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 21:03