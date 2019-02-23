Футбол

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ним» в матче Лиги 1RT на русском 13:41

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Нимом» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Победу ПСЖ принесли голы Кристофер Нкунку и Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик.
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Мбаппе — самый молодой игрок в истории Лиги 1, забивший 50 голов

Чемпионат15:33

«ПСЖ» разгромил «Ним», Мбаппе оформил дубль

Матч ТВ12:53

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru13:02

Дубль Мбаппе помог «Пари Сен-Жермен» разгромить «Ним»

Советский спорт12:54

Мбаппе - самый молодой футболист, забивший 50 голов в чемпионате Франции за последние 45 сезонов

Спорт-Экспресс15:03

Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 50 голов в Лиге 1 за последние 45 сезонов

Sport24.ru13:18

Мбаппе – самый молодой игрок, забивший 50 голов в лиге 1 за последние 45 сезонов

Sports.ru12:58
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