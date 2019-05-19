Футбол

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон», Паредес отдал голевой пасЧемпионат 16:52

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Дижон». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе, оформивший дубль.
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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон», «Сент-Этьен» обеспечил себе место в Лиге Европы

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Дубль Мбаппе и голевой пас Паредеса помогли «ПСЖ» разгромить «Дижон»

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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон», Паредес отдал голевой пас

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Мбаппе - первый за 52 года француз, забивший в лиге 1 более 30 голов

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Мбаппе – первый за 53 года француз, забивший 32 гола за сезон в лиге 1

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