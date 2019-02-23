Футбол
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ним»ProstoProSport 12:51
Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции уверенно переиграли «Ним». Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе один мяч забил Кристофер Нкунку (40-я минута), а два - Килиан Мбаппе (69-я и 89-я).
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