Футбол
Дубль Мариано помог «Реалу» победить «Вильярреал»Чемпионат 12:09
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мариано Диас
|2′
|11′
Жерар Морено
Хесус Вальехо
|40′
|43′
Родриго Фунес Мори
Мариано Диас
|49′
|56′
Альфонсо Педраса
Мануэль Тригерос
Федерико Вальверде
Иско
|62′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
|62′
|72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
Браим Диас
Винисиус Жуниор
|74′
|82′
Марио Гаспар
Жауме Коста
|84′
Альваро Гонсалес
|89′
Висенте Иборра
|90′+4′
Жауме Коста
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|12
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|9
|3
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|7
|9
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
3
Вальехо
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
22
Иско
20
Асенсио
7
Диас
2 ×
28
Жуниор
13
Фернандес
11
Коста
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
39
Кинтилья
30
Чуквуэзе
10
Иборра
9
Бакка
19
Касорла
14
Тригерос
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Счёт был открыт уже на 2-й минуте.
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«Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года
LiveSport.ru03 мая в 22:46
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
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