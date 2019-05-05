Футбол

Дубль Мариано помог «Реалу» победить «Вильярреал»Чемпионат 12:09

Реал — Вильярреал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мариано Диас
2′
11′
Жерар Морено
Хесус Вальехо
40′
43′
Родриго Фунес Мори
Мариано Диас
49′
56′
Альфонсо Педраса
Мануэль Тригерос
Федерико Вальверде
Иско
62′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
62′
72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
Браим Диас
Винисиус Жуниор
74′
82′
Марио Гаспар
Жауме Коста
84′
Альваро Гонсалес
89′
Висенте Иборра
90′+4′
Жауме Коста
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Счёт был открыт уже на 2-й минуте.
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LiveSport.ru03 мая в 22:46
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