Дубль Мариано помог «Реалу» победить «Вильярреал»Чемпионат 12:09

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Счёт был открыт уже на 2-й минуте.

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