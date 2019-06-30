Футбол
Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в Кубке африканских нацийСоветский спорт вчера в 17:17
В составе сенегальской команды дублем отметился нападающий Ливерпуля Садио Мане (71-я и 78-я минуты), еще один гол на счету форварда Ренна Исмаила Сарра (63). В параллельном матче группы С Алжир разгромил Танзанию со счетом 3:0.
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Усыпляющая, но сулящая успех Африка: почему тишина на КА в понедельник – это прекрасно
Legalbet30 июня в 04:20
Кения — Сенегал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 1 июля 2019 года
LiveSport.ru30 июня в 06:14
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Sports.ru30 июня в 04:25
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
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Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
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Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
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Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
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Общество
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
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Стриминговый сервис Netflix представил первый постер и промо-фото сериала «Ведьмак».
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В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
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Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
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Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
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Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
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BMW i4 сможет поспорить с Tesla Model 3
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Обновлено вчера в 23:48
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В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности
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Обновлено вчера в 11:21
Путешествия
Туристы назвали самые бесполезные вещи для отпуска
Еще одной бесполезной вещью в туристических чемоданах является большая аптечка, за нее тоже проголосовали 9%. В большинстве случаев она совершенно не понадобится и только займет много места, но при этом не стоит полностью отказываться от лекарств, некоторые из них все-таки необходимо взять, исходя из собственного опыта и знаний о своем здоровье.
Обновлено вчера в 13:02
Финансы
Минфин назвал долги россиян критическими
Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать".
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Финансы
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Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 20:25
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ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома
Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
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«Лион» рассчитывает продать Фекира не менее чем за 30 миллионов евро
Клуб рассчитывает продать игрока летом не менее чем за 30 миллионов евро, сообщает Get French Football News.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37