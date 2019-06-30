Футбол
Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в Кубке африканских нацийСоветский спорт 17:17
В составе сенегальской команды дублем отметился нападающий Ливерпуля Садио Мане (71-я и 78-я минуты), еще один гол на счету форварда Ренна Исмаила Сарра (63). В параллельном матче группы С Алжир разгромил Танзанию со счетом 3:0.
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Кения — Сенегал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 1 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:14
Кубок Африки. Сенегал обыграл Кению благодаря дублю Мане, Кот-д’Ивуар разгромил Намибию
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
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