Футбол

Дубль Лукаса принес «Вест Хэму» победу над «Кардиффом»
Спорт-Экспресс
16:50

"Вест Хэм" на своем поле выиграл у "Кардифф Сити" в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс16:50

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Дубль Лукаса принес «Вест Хэму» победу над «Кардиффом»

Спорт-Экспресс16:50

«Вест Хэм» победил «Кардифф» в матче чемпионата Англии

РИА Новости16:46

«Борнмут» обыграл «Хаддерсфилд Таун», «Вест Хэм» выиграл у «Кардифф Сити»

Матч ТВ16:42

«Борнмут» обыграл «Хаддерсфилд Таун», «Вест Хэм» выиграл у «Кардифф Сити»

Sportbox.RU16:42

«Борнмут», «Вест Хэм» и «Брайтон» одержали победы в матчах 15-го тура АПЛ

Чемпионат16:42

«Вест Хэм» на своем поле переиграл «Кардифф Сити»

Советский спорт16:42

«Вест Хэм» выиграл у «Кардиффа», «Брайтон» вдесятером добился победы над «Кристал Пэлас»

Sport24.ru16:46
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ

Обновлено в 17:35
Футбол

«Лилль» одолел «Монпелье» в схватке за второе место

В матче 16-го тура Лиги 1 "Монпелье" и "Лилль" сражались за второе место.
Обновлено в 17:33
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Черышев вышел на поле впервые с 20 октября

Обновлено в 17:24
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии

«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
Футбол

Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет в одном из городов ЧМ-2018

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проведет тендер среди городов-организаторов матчей чемпионата мира-2018 за право принять встречу за Олимп-Суперкубок России.
Обновлено в 16:00
Футбол

Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол

Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»

Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:34
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Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России

Обновлено в 17:46
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Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

Обновлено в 17:20
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Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»

Обновлено в 16:24
Футбол

Черчесов призвал оценивать игру сборной России в 2018 году по ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 16:45
Футбол

Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено в 16:00
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«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
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«Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Каборе

По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе находится в сфере интересов «Бешикташа».
Обновлено в 17:17
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Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

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Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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Кардифф Сити
Спортивный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из города Кардифф, Уэльс. Был основан 9 октября 1899 года и является одним из немногих валлийских клубов, выступающих в системе английских футбольных лиг. Один из двух неанглийских клубов, выходивших в финал Кубка Англии, и единственный, выигравший его.
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