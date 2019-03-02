Футбол

Дубль Лукаку принёс МЮ победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛRT на русском 12:01

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Ян Валери
39′
Райан Бертран
Алексис Санчес
Диого Далот
51′
Андреас Перейра
53′
Ромелу Лукаку
59′
63′
Чарли Остин
Стюарт Армстронг
75′
Джеймс Уорд-Проуз
Андреас Перейра
Фред
82′
Ромелу Лукаку
89′
Ромелу Лукаку
89′
90′
Мая Йосида
Сэм Галлахер
Маркус Рэшфорд
Таит Чонг
90′+5′
Поль Погба
90′+6′
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе «Саутгемптона» забили Янн Валери и Джеймс Уорд-Праус.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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