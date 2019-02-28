Футбол

Дубль Лукаку позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Кристал Пэлас»Sport24.ru вчера в 17:01

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
33′
Ромелу Лукаку
Мартин Келли
41′
52′
Ромелу Лукаку
Джеймс Макартур
Макс Майер
61′
Джоэл Уорд
66′
69′
Алексис Санчес
77′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
77′
Диого Далот
Эрик Бертран Байи
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
78′
81′
Люк Шоу
Патрик ван Анхолт
Шейху Куяте
83′
83′
Эшли Янг
90′
Фред
Джеймс Гарнер
Уилфрид Заа
90′+1′
90′+5′
Ромелу Лукаку
27 февраля «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Селхерст Парк» завершилась победой гостей со счетом 3:1.
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