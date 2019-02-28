Футбол
Дубль Лукаку позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Кристал Пэлас»Sport24.ru вчера в 17:01
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
|33′
Ромелу Лукаку
Мартин Келли
|41′
|52′
Ромелу Лукаку
Джеймс Макартур
Макс Майер
|61′
Джоэл Уорд
|66′
|69′
Алексис Санчес
|77′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
|77′
Диого Далот
Эрик Бертран Байи
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
|78′
|81′
Люк Шоу
Патрик ван Анхолт
Шейху Куяте
|83′
|83′
Эшли Янг
|90′
Фред
Джеймс Гарнер
Уилфрид Заа
|90′+1′
|90′+5′
Ромелу Лукаку
|45%
|Владение мячом
|55%
|80%
|Процент точных передач
|80%
|10
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|6
|8
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
2
Уорд
5
Томкинс
34
Келли
8
Куяте
7
Майер
4
Миливоевич
15
Шлупп
10
Таунсенд
17
Бентеке
11
Заа
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
3
Байи
39
Мактомини
6
Погба
37
Гарнер
10
Рэшфорд
9
Лукаку
2 ×
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
27 февраля «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Селхерст Парк» завершилась победой гостей со счетом 3:1.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
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