Футбол
Дубль Лукаку помог Бельгии обыграть ШотландиюМатч ТВ вчера в 16:38
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
|32′
Стюарт Армстронг
Райан Фрейзер
Кевин де Брюйне
|34′
Ромелу Лукаку
|45′+1′
|52′
Скотт Мактомини
Ромелу Лукаку
|57′
|67′
Джонни Расселл
Джеймс Форрест
Юри Тилеманс
Дрис Мертенс
|78′
Венсан Компани
Томас Вермален
|90′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
|90′
Кевин де Брюйне
|90′+2′
|65%
|Владение мячом
|35%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|–
|9
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
15
Мёнье
6
Витцель
14
Мертенс
11
Карраско
7
де Брюйне
9
Лукаку
2 ×
10
Азар
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Маккенна
23
Taylor
7
Форрест
16
Мактомини
6
Маклин
10
Макгрегор
22
Бёрк
11
Фрейзер
Шотландия
Расстановка 4‑4‑2
Дублем отметился нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгийцы с 12 очками после четырех туров лидируют в группе, 6 сентября команда Роберто Мартинеса сыграет в гостях с Сан-Марино. Шотландцы в тот же день примут дома сборную России.
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Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020
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