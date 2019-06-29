Футбол

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»Спорт-Экспресс 12:54

Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
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Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену»

Матч ТВ17:34

Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену»

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«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»

ProstoProSport12:06

«Казанка» разгромила английский «Шеффилд» в товарищеском матче

РИА Новости13:40

Ликование «Шеффилда» после 9 голов и объятия с фаном. Фото с матча с «Казанкой»

Чемпионат14:39

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Спорт-Экспресс12:54

«Казанка» разгромила «Шеффилд», англичане забили первый гол в турне по России

Sport24.ru12:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
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Политика

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Российский лидер Владимир Путин внепланово прибыл Иркутскую область, где объявлен режим ЧС в связи с сильными паводками, передает "Интерфакс".
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Интернет

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Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
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Стартовала квалификация на Гран-при Австрии

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Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
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Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
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Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

На Украине рассказали, когда Крым получит воду

Главарь «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что Украина возобновит поставки воды на территорию Крыма только после «деоккупации полуострова или в момент её».
Обновлено в 18:30
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
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Эксперт по России и ее мафии: то, что Путин — гениальный стратег, миф (DenníkN, Словакия) (DenníkN)

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Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
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У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

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Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир. Один из самых старых и титулованных клубов в Англии. Основан в 1867 году под названием «Уэнсдей», в 1929 году был переименован в «Шеффилд Уэнсдей».
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