Футбол
Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»Спорт-Экспресс 12:54
Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Стрельбу из «Торнадо-Г» сняли на GoPro
«Звезда» публикует кадры стрельбы этой машины. «Торнадо-Г» пришла на замену РСЗО «Град» и сегодня стоит на вооружении ВС РФ.
Обновлено в 03:06
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Общество
Полпред президента прибыл в Иркутскую область
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 02:27
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Житель Коврова устроил взрыв в квартире, есть жертвы
Ранее сообщалось, что причиной взрыва в Вене стала, по предварительным данным, утечка газа.
Обновлено вчера в 23:56
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 13:15
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Энергетика
Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа
Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.
Обновлено в 09:33
Здоровье
В США 25-летняя девушка три месяца питалась воздухом
В Миннеаполисе (США) 25-летняя девушка, перешедшая на пранический образ жизни, три месяца питалась воздухом.
Обновлено в 05:56
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Космос
С Нибиру произошли неожиданные изменения – конец света отменяется, ученые встревожены событиями в Солнечной системе: кадры
Уфолог Скотт Уоринг представил две теории произошедшего изменения.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Музыка
Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене
Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.
Обновлено в 13:01
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве
Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Общество
За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час
О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09