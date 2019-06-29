Футбол

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»Спорт-Экспресс 12:54

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Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
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«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»

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«Казанка» разгромила английский «Шеффилд» в товарищеском матче

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Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

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Матч ТВ12:02

«Казанка» разгромила «Шеффилд» — 9:1

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