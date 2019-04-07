Футбол

Дубль Ло Чельсо принёс «Бетису» победу над «Вильярреалом»Чемпионат 16:43

Бетис — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Джовани Ло Чельсо
11′
13′
Родриго Фунес Мори
20′
Сэмюэл Чуквуэзе
28′
Даниэле Бонера
Сантьяго Касерес
35′
Виктор Руис
Хесе Родригес
45′+1′
52′
Сантьяго Касерес
Джовани Ло Чельсо
63′
65′
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Бакка
Серхио Каналес
Хоакин Санчес
67′
72′
Ману Морланес
Жерар Морено
Джовани Ло Чельсо
Хуниор Фирпо
73′
Зухаир Феддаль
79′
Хесе Родригес
Хави Гарсия
80′
90′+3′
Марио Гаспар
Вильям Карвалью
90′+5′
Кристиан Тельо
90′+6′
Состоялся заключительный матч 31-го тура испанской Примеры. «Бетис» дома принимал «Вильярреал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Дублем в составе победителей отметился аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо.
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