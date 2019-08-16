Футбол

Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»Советский спорт 16:27

Бавария — Герта
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
17′
Владимир Дарида
Роберт Левандовски
24′
36′
Доди Лукебакио
38′
Марко Груйич
58′
Марко Груйич
Роберт Левандовски
60′
63′
Ведад Ибишевич
Александр Эссвайн
68′
Доди Лукебакио
Дэви Зельке
Томас Мюллер
71′
Бенджамен Павар
75′
Роберт Левандовски
76′
78′
Ондржей Дуда
Пер Сильян Шелбред
Томас Мюллер
Ренату Саншеш
85′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
86′
90′+1′
Максмилиан Миттельштедт
В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты). У берлинской команды голами отметились Доди Лукебакио (36) и Марко Груич (38). В следующем туре чемпионата Германии Бавария встретится на выезде с Шальке, а Герта на своем поле примет Вольфсбург.
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