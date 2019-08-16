Футбол
Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»Советский спорт 16:27
|17′
Владимир Дарида
Роберт Левандовски
|24′
|36′
Доди Лукебакио
|38′
Марко Груйич
|58′
Марко Груйич
Роберт Левандовски
|60′
|63′
Ведад Ибишевич
Александр Эссвайн
|68′
Доди Лукебакио
Дэви Зельке
Томас Мюллер
|71′
Бенджамен Павар
|75′
Роберт Левандовски
|76′
|78′
Ондржей Дуда
Пер Сильян Шелбред
Томас Мюллер
Ренату Саншеш
|85′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
|86′
|90′+1′
Максмилиан Миттельштедт
|71%
|Владение мячом
|29%
|88%
|Процент точных передач
|72%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|12
|Угловые
|–
|5
|Отборы
|11
|6
|Фолы
|18
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Павар
27
Алаба
19
Дэвис
6
Алькантара
35
Саншеш
24
Толиссо
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
22
Ярстейн
13
Клюнтер
5
Штарк
4
Рекик
11
Лекки
15
Груйич
3
Шелбред
6
Дарида
17
Миттельштедт
27
Зельке
9
Эссвайн
Герта
Расстановка 3‑5‑2
В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты). У берлинской команды голами отметились Доди Лукебакио (36) и Марко Груич (38). В следующем туре чемпионата Германии Бавария встретится на выезде с Шальке, а Герта на своем поле примет Вольфсбург.
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