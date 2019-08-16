В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты). У берлинской команды голами отметились Доди Лукебакио (36) и Марко Груич (38). В следующем туре чемпионата Германии Бавария встретится на выезде с Шальке, а Герта на своем поле примет Вольфсбург.

Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»

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