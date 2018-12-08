Футбол

Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Нюрнберг» в Бундеслиге
RT на русском
11:21

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Нюрнбергом» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев дубль оформил Роберт Левандовски, а также отличился Франк Рибери.
RT на русском11:21

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«Бавария» разгромила «Нюрнберг» благодаря дублю Левандовски

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Дубль Левандовски помог «Бавария» разгромить «Нюрнберг»

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Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Нюрнберг» в Бундеслиге

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