Футбол

Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Нюрнберг»
Советский спорт
11:23

Бавария — Нюрнберг
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
9′
Роберт Левандовски
27′
Франк Рибери
56′
Франк Рибери
Кингсли Коман
63′
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
63′
Давид Алаба
66′
70′
Себастьян Керк
Адам Зреляк
70′
Симон Райн
Ондржей Петрак
Серж Гнабри
Сандро Вагнер
75′
84′
Патрик Эррас
Эвертон
Нюрнберг, имея в активе 11 баллов, занимает 16-е место. В следующем туре Бавария в гостях сыграет против Ганновера-96, а Нюрнберг на своем поле примет Вольфсбург.
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