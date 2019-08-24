Московское "Торпедо" обыграло красноярский "Енисей" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).

Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

Все про Спорт ру

Экономика Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.

Экономика Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.

Музыка Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.

Экономика «Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд «Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.

Экономика Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).

Гаджеты Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов 19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Происшествия На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.

Шоу-бизнес Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.

Шоу-бизнес Елена Корикова тайно вышла замуж Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.

Политика Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.

Космос Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту.

Армия и оружие Россия готовит США симметричный ответ – ударными средствами Министерство обороны США в своем пресс-релизе сообщило, что 18 августа 2019 года в 14:30 по тихоокеанскому времени было проведено лётное испытание крылатой ракеты наземного базирования в обычном оснащении.

Шоу-бизнес Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.

Происшествия В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.