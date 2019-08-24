Футбол

Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛРИА Новости 13:07

Торпедо (Москва) — Енисей
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Игорь Лебеденко
9′
Игорь Лебеденко
21′
Московское "Торпедо" обыграло красноярский "Енисей" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
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