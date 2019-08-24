Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛРИА Новости 13:07
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Игорь Лебеденко
|9′
Игорь Лебеденко
|21′
Московское "Торпедо" обыграло красноярский "Енисей" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Обновлено в 18:44
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Обновлено в 17:01
Экономика
Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России
В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны
Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено в 19:29
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
Обновлено в 12:34
Экономика
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено в 12:33
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья
В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 10:10
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Космос
Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем
В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту.
Обновлено 23 августа в 13:16
Армия и оружие
Россия готовит США симметричный ответ – ударными средствами
Министерство обороны США в своем пресс-релизе сообщило, что 18 августа 2019 года в 14:30 по тихоокеанскому времени было проведено лётное испытание крылатой ракеты наземного базирования в обычном оснащении.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака
По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Кино
Netflix показал первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Netflix выпустил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено в 04:20
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Обновлено в 10:08
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Миссия США, Канады, Норвегии совершит наблюдательный полет над Россией
В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено в 19:43