Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛРИА Новости 13:07
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Игорь Лебеденко
|9′
Игорь Лебеденко
|21′
Московское "Торпедо" обыграло красноярский "Енисей" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
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