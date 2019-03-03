Футбол
Дубль Квальяреллы принес «Сампдории» победу над СПАЛомРИА Новости вчера в 11:12
|4′
Фабио Куальярелла
|11′
Фабио Куальярелла
Паскал Скьяттарелла
Алессандро Мурджиа
|55′
|59′
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
|69′
Фабио Куальярелла
Грегуар Дефрель
Мохамед Фарес
|71′
|73′
Роналдо Виейра Нан
Маттиа Валоти
|76′
|76′
Якопо Сала
Маттиа Валоти
Марко Янкович
|79′
Джованни Паскуале
Мирко Антенуччи
|83′
|88′
Деннис Прат
Никола Мурру
|90′+1′
Эмиль Аудеро
Ясмин Куртич
|90′+4′
Тиаго Чонек
|90′+7′
|49%
|Владение мячом
|51%
|84%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|5
|12
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
СПАЛ
Расстановка 4‑4‑2
2
Вивиано
14
Бонифаци
4
Чонек
7
Антенуччи
93
Фарес
6
Миссироли
11
Мурджиа
95
Янкович
19
Куртич
10
Флоккари
37
Петанья
1
Аудеро
24
Берешиньски
3
Андерсен
15
Колли
7
Сала
29
Мурру
4
Виейра
14
Янкто
16
Линетти
23
Габбьядини
92
Дефрель
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
Футболисты "Сампдории" обыграли СПАЛ в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Фабио Квальярелла (4-я и 11-я минуты). В составе хозяев голом отметился Ясмин Куртич (90+4).
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