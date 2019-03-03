Футбол

Дубль Квальяреллы принес «Сампдории» победу над СПАЛомРИА Новости вчера в 11:12

СПАЛ — Сампдория
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Паоло Мацца»
4′
Фабио Куальярелла
11′
Фабио Куальярелла
Паскал Скьяттарелла
Алессандро Мурджиа
55′
59′
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
69′
Фабио Куальярелла
Грегуар Дефрель
Мохамед Фарес
71′
73′
Роналдо Виейра Нан
Маттиа Валоти
76′
76′
Якопо Сала
Маттиа Валоти
Марко Янкович
79′
Джованни Паскуале
Мирко Антенуччи
83′
88′
Деннис Прат
Никола Мурру
90′+1′
Эмиль Аудеро
Ясмин Куртич
90′+4′
Тиаго Чонек
90′+7′
Футболисты "Сампдории" обыграли СПАЛ в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Фабио Квальярелла (4-я и 11-я минуты). В составе хозяев голом отметился Ясмин Куртич (90+4).
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