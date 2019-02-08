Хоккей

Гол Кузнецова с паса Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победуГазета.Ru 02:33

Вашингтон
Колорадо
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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4:3 - "Вашингтон" одерживает третью победу в четырех последних матчах после семи поражений кряду, Кузнецов становится первой звездой встречи, набрав не только три очка, но и полезность +2. Овечкин, несмотря на две передачи, завершил встречу с нейтральной полезностью, защитник Дмитрий Орлов заработал +1.
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Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Двукратный чемпион мира. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд. Заслуженный мастер спорта России.
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