Футбол
Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»Чемпионат 13:49
В матче 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» проиграл «Наполи» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна. Счёт был открыт на 15-й минуте.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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