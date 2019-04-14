Футбол

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»Чемпионат 13:49

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» проиграл «Наполи» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна. Счёт был открыт на 15-й минуте.
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«Наполи» благодаря дублю Кулибали обыграл «Кьево»

Sport24.ru14:13

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

РИА Новости14:01

Дубль Кулибали помог «Наполи» переиграть «Кьево»

Матч ТВ13:51

«Наполи» выиграл у «Кьево», чемпионство «Ювентуса» откладывается

Спорт-Экспресс13:57

«Наполи» переиграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

Газета.Ru13:55

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Советский спорт13:58

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Чемпионат13:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
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