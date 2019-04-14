Футбол

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»Чемпионат 13:49

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» проиграл «Наполи» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна. Счёт был открыт на 15-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» переиграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

Газета.Ru13:55

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Советский спорт13:58

«Наполи» выиграл у «Кьево», чемпионство «Ювентуса» откладывается

Спорт-Экспресс13:57

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

РИА Новости14:01

Дубль Кулибали помог «Наполи» переиграть «Кьево»

Матч ТВ13:51

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Чемпионат13:49

«Кьево» — «Наполи» -1:3. Видеообзор матча 32-го Серии А

Sport24.ru17:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Политика

Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Общество

Не та модель: В Якутии сократят 10 тысяч штатных единиц

По предварительным данным, как сообщает газета «Якутия», к сокращению к началу 2020 года предлагается более 10 тысяч штатных единиц.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Культура

Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию

В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.
Обновлено в 08:29
Общество

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Здоровье

6 советов помогут волгоградцам избавиться от лишней воды в организме

«Волгоградская правда.ру» публикует советы, которые помогут легко и безвредно попрощаться с лишней водой.
Обновлено в 14:24
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Энергетика

Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Кино

Названо время российской премьеры последнего сезона «Игры Престолов»

Представители сервиса "Амедиатека", который является официальным представителем компании НВО в России, назвали время отечественной премьеры первой серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 10:34
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Футбол

«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»

В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Общество

Стоит ли экономить на ремонте?

В наше время экономить на ремонте жилья приходится почти всем, и главное - экономить правильно.
Обновлено в 09:54
Футбол

«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Космос

Первым человеком на Марсе может оказаться женщина

Обновлено в 03:39
Происшествия

Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Космос

В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс

По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.
Обновлено в 08:42
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Транспорт

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Экономика

ИП Антов отрицает, что является самым богатым владимирским депутатом

Судя по информации о доходах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области по итогам 2018 года, опубликованной на официальном сайте ЗС, самым богатым народным избранником в 33-ем регионе является Павел Антов (фракция «Единая Россия»): он задекларировал доход почти в 10 миллиардов рублей, а точнее - 9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля.
Обновлено в 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аркадиуш Милик
Польский футболист
Польский футболист, нападающий итальянского «Наполи» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное