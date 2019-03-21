Хоккей
Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»Газета.Ru 00:02
Вашингтон—
Тампа-Бэй
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Кучеров в этой игре оформил дубль.
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Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон». Василевский отразил 54 броска
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