Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»Газета.Ru 00:02

Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Кучеров в этой игре оформил дубль.

Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»

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