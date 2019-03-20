Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛRT на русском 01:35
Вашингтон—
Тампа-Бэй
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу, а Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. «Тампа», уже гарантировавшая себе победу в регулярном чемпионате, набрала 118 очков в 74 играх. «Вашингтон» с 84 очками в 74 матчах занимает третье место в Восточной конференции НХЛ.
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