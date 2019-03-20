Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛRT на русском 01:35

Вашингтон
Тампа-Бэй
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу, а Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. «Тампа», уже гарантировавшая себе победу в регулярном чемпионате, набрала 118 очков в 74 играх. «Вашингтон» с 84 очками в 74 матчах занимает третье место в Восточной конференции НХЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

НХЛ. Кучеров сделал дубль, став 2-й звездой матча с «Вашингтоном»

Sports.ruвчера в 22:57

Нереальный чумовой хоккей. Рабинер – о битве Овечкина и Кузнецова против Кучерова и Василевского

Спорт-Экспресс01:10

Кучеров – дубль, Кузнецов – гол №100, Овечкин – 11 бросков. Вот это игра! «Матч ТВ» говорит с Кузнецовым и рассказывает о матче с «Тампой»

Матч ТВ03:36

Эллер: игра ушла от нас, хотя «Вашингтон» полностью её контролировал

Чемпионат04:34

«Вашингтон» - «Тампа-Бэй»: встреча лидеров Востока

Все про Спорт рувчера в 05:22

Кучеров стал 4-м игроком в XXI веке, набравшим 119 очков за сезон в НХЛ

Sport24.ru02:50

Кучеров - четвертый игрок в XXI веке, набравший 119 и более очков за сезон

РИА Новости03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 05:58
Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Происшествия

МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 06:29
Футбол

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами

Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Экономика

Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении

Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

S7 Space также разрабатывает собственную ракету на основе эскизного проекта ракеты «Союз-5».
Обновлено в 05:41
Авто

Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Политика

Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Здоровье

Около тысячи врачей прошли подготовку по специальности «гериатрия»

Около одной тысячи российских врачей прошли первичную подготовку по специальности «гериатрия».
Обновлено вчера в 14:24
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Экономика

В больницах Курганской области нашли миллионные нарушения

Финансово-хозяйственная деятельность целого ряда центральных районных больниц Курганской области признана неудовлетворительной, учреждения нанесли серьезный материальный ущерб казне.
Обновлено в 05:25
Общество

Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика

Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Космос

Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение

Обновлено в 06:10
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка

Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Экономика

Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Экономика

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 04:17
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Спорт

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва сообщила о своей беременности

Чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года россиянка Екатерина Боброва сообщила в своем аккаунте в Instagram, что ожидает ребенка.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Игоревич Кучеров
Российский хоккеист
Российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное